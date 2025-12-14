テレビ東京「ウイニング競馬」にレギュラー出演している同局の冨田有紀アナウンサー（27）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。レース付きのニットワンピース衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今日もご覧いただきありがとうございました」と題してつづり始めた。「冷たい空気に包まれた中山競馬場、寒さに誘われて師走という実感がようやく」とレース付きのニットワンピース衣装ショットを投稿した。