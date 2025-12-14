アメリカ東部の名門大学で銃撃事件が発生し、10人が死傷しました。アメリカ東部、ロードアイランド州にあるブラウン大学で13日午後、銃撃事件があり、地元当局によりますと、2人が死亡、8人が重傷だということです。犯人は単独か複数か分かっていませんが、1人は黒い服を着た男と見られていて、警察が行方を追っています。ブラウン大学は長い歴史を持つ名門の私立大学で、AP通信によりますと、大学院を含めておよそ1万人の学生が在