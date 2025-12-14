急速に発達する低気圧の影響で、県内は沿岸を中心に夕方から風が非常に強く吹く見込みで建物への被害や交通への影響に警戒が必要です。秋田市中心部は朝から断続的に雨が降っています。急速に発達する低気圧の影響で県内は非常に強い風が吹き、夕方から15日朝にかけ沿岸では暴風による建物への被害や交通への影響に警戒し、内陸では強風に十分注意してください。15日昼前にかけては大雨による土砂災害にも十分注意が必要です。また