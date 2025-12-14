バイエルン・ミュンヘンではアルフォンソ・デイヴィスや伊藤洋輝など、今年前半に負傷して長期離脱していた選手達が相次いで復帰を果たした。そして、攻撃の牽引役であるジャマル・ムシアラの復帰も目前に迫っているようだ。ムシアラは、今年7月に行われたクラブワールドカップ準々決勝のパリ・サンジェルマン戦でジャンルイジ・ドンナルンマ(現マンチェスター・シティ)と交錯し、左足首の脱臼と腓骨骨折という重傷を負った。その