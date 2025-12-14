NECはエールディビジ第16節でテルスターと対戦し、2-2で引き分けた。NECに所属する小川航基と佐野航大はスタメンに名を連ね、塩貝健人はベンチから出番を待つ。この試合、先制点を許したNECだが、42分元浦和レッズのFWブライアン・リンセンが同点ゴールを挙げ、前半の内に試合を振り出しに戻す。しかし、NECは61分に再び失点を許してしまう展開に。そんななか、チームに同点弾をもたらしたのは59分小川に代わってピッチに入った塩