ブンデスリーガ第14節、フランクフルトとアウクスブルクのゲームは1-0でフランクフルトが勝利した。試合を決めたのは68分の日本代表MF堂安律のゴールだ。堂安は右サイドからボールを受けてカットインし、ペナルティエリアへ侵入。立ち塞がる守備陣のタイミングをはずして翻弄すると、左足のシュートはDFにディフレクトしてゴールへ飛び込んだ。アウクスブルクのゴールがVARで取り消されるなどスコアが動かず、膠着したかに見えた試