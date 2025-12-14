プレミアリーグ第16節で、チェルシーはエヴァートンに2-0と勝利。負傷明けのMFコール・パルマーにもゴールが生まれ、公式戦5試合ぶりの勝利を収めて勝ち点を28まで伸ばしている。しかし、試合後の会見で語ったエンツォ・マレスカ監督の言葉が物議を醸しているようだ。マレスカ監督はパルマーのゴールをアシストしたマロ・グストについて問われた場面で突然話題を逸らし、この2日間は最悪だったと語った。「私がクラブに入団して以