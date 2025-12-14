中国南方航空は、名古屋/中部〜大連線を2026年1月3日から運休する。現在は一部の日にのみ運航している。機材はエアバスA320型機を使用している。所要時間は名古屋/中部発が2時間50分、大連発が2時間35分。運休期間は2026年3月28日まで。同路線は、中国南方航空のみが運航している。■ダイヤCZ620名古屋/中部（13：00）〜大連（14：50）CZ619大連（08：25）〜名古屋/中部（12：00）