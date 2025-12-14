読売旅行は、「招福セール」を12月1日から2026年1月12日まで開催する。国内・海外旅行とクルーズ商品の旅行代金を5％、最大2万円割り引く。出発期間は2026年3月23日から。クーポンコードは「Z2512AC05」。チケットが含まれる観戦・観劇ツアー、現地集合解散ツアーは対象外。ウェブサイトでの予約のみが対象で、すでに予約済みのツアーへの割引の適用はできない。