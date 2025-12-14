日本の警戒監視の課題と離れ小島への「自走式レーダーサイト」展開2025年12月現在、中国と日本の間で問題となっている戦闘機のレーダー照射問題ですが、該当する中国側の戦闘機が飛び立ったのは、空母「遼寧」でした。【動画】自衛隊員の詳細解説も！ これが「移動式レーダーサイト」の動く姿です「遼寧」は2025年12月6日（土）、沖縄本島と宮古島の間を東進した後、北側へ変針。その後も沖縄本島や奄美諸島と大東諸島の間を北東