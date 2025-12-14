カープ選手のトークショーなどが楽しめる「カープフェス2025」が広島テレビで開かれ、多くのファンが訪れています。広島市東区の広島テレビ社屋などを会場に始まったカープフェス2025。選手が使用したバットやグローブなどが展示され、ファンが感触を確かめていました。■小学3年生「ふだんつけられない物をつけられたり触れたりしてよかった」午前は、佐々木泰選手と中村奨成選手のトー