えびの町・秋穂の魅力を広く発信しようと山口市の道の駅「あいお」で「えび喰おう祭」が開かれています。山口市の道の駅あいおに届けられたのは、地元特産のクルマエビです。えび喰おう祭は、秋穂名物のクルマエビを初めとし、食を通じて「えびの町・秋穂」の魅力を伝えるため、今年初めて開催されました。こちらのエビは、インドネシア産の「ブラックタイガー」。甘みうまみが強く、ぷりぷりとした食感の高級食材です。