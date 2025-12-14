ドジャースタジアムで記者会見を行ったエドウィン・ディアス(C)Getty ImagesメッツからFAになっていたエドウィン・ディアスが、現地時間12月12日にドジャースと正式契約した。同日に本拠地のドジャースタジアムで記者会見を行った。3年総額6900万ドル（約107億円）の大型契約で新守護神として期待される右腕は、背番号「3」に決まった。【写真】大谷翔平とディアスの愛息2人を交えた笑顔の3ショットを見る“最強クローザー”獲