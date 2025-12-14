自身に向き合う現在は「いい意味で力が抜けている」という「もう歩けないかも」両膝人工関節からの全力疾走かつて総合格闘技のリングで数々の強敵と渡り合った元格闘家・大山峻護さん。前編では、難病「トランスサイレチン型心アミロイドーシス」の診断を受けながらも、その運命を「ギフト」として受け入れているメンタリティの源泉を伺った。後編となる今回は、引退後も続く試練と新しい挑戦について話を聞いた。 【関連記事】