きょうとあすは、北海道や東北、北陸から山陰では雪や雨が降る見込みで、風の強まる地域もありそうです。あすにかけて、北日本や北陸では暴風や暴風雪、高波に警戒してください。また、北海道では大雪による交通障害に警戒し、高潮にも厳重な警戒が必要です。その他の地域は、きょうの午後から次第に天気は回復するでしょう。最高気温は、きょうは西日本や関東南部では平年並みか低く、その他の地域は平年並みか高い所が多いでしょ