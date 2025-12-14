奈良クラブは14日、川崎フロンターレでコーチを務めていた大黒将志氏が、2026シーズンより監督に就任することを発表した。現在45歳の大黒氏は現役時代にガンバ大阪やコンサドーレ札幌、グルノーブル（フランス）、トリノ（イタリア）、東京ヴェルディ、横浜FC、FC東京、横浜F・マリノス、杭州緑城足球倶楽部（中国）、京都サンガF.C.、モンテディオ山形、栃木SCなどでプレー。また、日本代表では22試合出場と5ゴールを記録し、