8日の震度6強の地震で損傷した青森県八戸市の鉄塔の修復に向け、NTT東日本は14日から資機材の搬入を始めました。現場には14日、資機材が運ばれ、今後高さ28.5メートルのビルの屋上に20メートル以上の足場を組んで補修材で溶接作業を行う方針です。鉄塔は柱4本のうち1本が破断するなど倒壊の恐れがあるため、周辺の国道45号が通行止めとなり、48世帯に避難指示が出されています。NTTは当初、「最低で3週間」としていた工期の短縮を