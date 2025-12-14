12月6日、明治安田J1リーグ最終節の試合後に行われた退任セレモニー。エディオンピースウイング広島のピッチ中央に立ったミヒャエル・スキッベ監督は、「まず最初に重要な話があります」と深刻そうに切り出した。しっかりと間を取って出てきたのは「明日、明後日の2日休みです」とオフの報告。相変わらずのスキッベ節だった。「広島に来て4年間、お城の裏あたりに住ませていただきましたが、その近くに素晴らしいイタリアンレス