「ごはんと旅は人をつなぐ。」をテーマに、おいしいごはんや素敵な旅を通じて、人と人を繋ぐ。そんな活動をしている料理家・ダーダこと山田英季さんによる、連載エッセイ。山田さんの「今これが食べたい」を、作っているときの熱量も一緒にお届けします。今回ご紹介いただくのは、冬のビールをおいしくする「師走の中の暖かい日にラムとレンコンのクミン春巻き」。 【画像】師走の中の暖かい日にラムとレンコン