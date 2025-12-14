プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨が13日、自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、“家族大集合”ショットを公開した。【写真】「幸せな家族の象徴」平愛梨＆長友佑都＆息子4人の“顔出し”家族6ショット「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」という平は、「目覚めるとたくさんメッセージが届いていてお花やプレゼントもくださっ