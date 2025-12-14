元ＮＭＢ４８でタレントの渋谷凪咲が１３日に自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。渋谷はインスタグラムに「ａｎｄＧｉｒｌ撮影の帰り道に、カメラマンさんが撮ってくださいました！」と書き始め、「＃なぎさと帰り道＃一緒に帰りましょう笑＃そして発売中のａｎｄｇｉｒｌ買いに行きましょう」とハッシュタグを付け加えると、ポニーテール姿でチェックのマフラーを巻き、白のジャケットにデニムパンツを履い