シント・トロイデンに所属する日本代表FW後藤啓介が、今季リーグ戦6ゴール目を記録した。13日のジュピラー・プロ・リーグ第18節で、後藤のレンタル元であるアンデルレヒトと敵地で対戦。シント・トロイデンではGK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁、MF伊藤涼太郎、後藤が先発出場し、MF松澤海斗は途中出場した。50分、伊藤のフリーキックが相手のハンドを誘ってPK獲得。キッカーを務めた後藤は、相手GKの逆を突