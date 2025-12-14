きょう午前、成田空港で「作業車から煙が出ている」と通報がありました。警察や消防が状況を確認しています。午前11時半ごろの成田空港の様子です。機体のすぐ近くに空港の作業車がとまっていて、消防などが集まっているのが分かります。警察などによりますと、午前10時半ごろ、「作業車から煙が出ている」と通報がありました。作業車から火が出たということですが、すでに火は消えていて、今のところけが人などは確認されていない