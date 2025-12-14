歴史スペクタクルの傑作『グラディエーター』（2000）で主人公マキシマスを演じたラッセル・クロウが、続編『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』（2024）に大きな不満を抱いていることを明かした。オーストラリアのラジオ局triple jのInstagramにて公開された映像では、率直な思いが語られている。 この記事には、映画『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』のネタバレが含まれています