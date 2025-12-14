スチュードベーカー・レッカー（1952年）このスチュードベーカー・レッカーは1952年式であり、1990年代まで現役で稼働していたという。運転席に植物が侵入していることに注目。これは床板がどれほど腐食しているかを如実に物語っている。2Rモデルは1948年から1953年まで生産されたが、キャブはさらに6年間生産が続けられた。【画像】伝説的オフローダーのキュートな「元祖」【ジープCJ-7とウィリスMBを詳しく見る】全23枚スチュ