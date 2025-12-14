【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は１３日、カナダ・ケロウナで混合ダブルスの１次リーグが始まり、Ａ組の日本代表の小穴桃里、青木豪組は初戦で韓国に４―７で敗れた。１次リーグは１６チームが２組に分かれて総当たりで対戦し、各組上位２チームがプレーオフに進出する。青木は試合後、「公式練習である程度の（氷の）曲がりを予測して入ったが、試合ではそれ以上に滑り、