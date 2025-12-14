中国人ジャーナリストの胡錫進氏はこのほど、米国の報道を引用するなどで、トランプ米大統領には従来のG7とは異なる、新たな主要国枠組みの「コア5（C5）」を設立する構想があると紹介する文章を発表した。C5に含まれるのは米国、中国、ロシア、インド、日本という。C5について最初に報道したのは米国メディアで政治情報を扱うポリティコと防衛情報を扱うディフェンス・ワンだった。C5は欧州の国を完全に排除していることで、欧州