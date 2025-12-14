鹿児島県内の海上は14日、しけとなり、海の便に乱れが出ています。 県内は低気圧の影響で海上や沿岸部などを中心に風が強く、全海域で最大4メートルのしけとなっています。この影響で、海の便に乱れが出ています。 【14日欠航】 ▼「種子屋久高速船」の午後の一部を除く全便 ▼甑島航路の「高速船甑島」 ▼山川・根占航路の「フェリーなんきゅう」 ▼鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」 ▼屋久島町