©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ずっと挑戦したいと思っていたゴルフ。 ついにデビューしました！先輩方に教えていただきながらの初ラウンド。打ちっぱなし場での練習とは違って、斜面やラフから打つのが難しかったり、