いま大学受験で、“ある枠”の廃止が進んでいる。それは「帰国生入試」。【映像】「手を挙げて発言するとうざがられる…」帰国子女・当事者が感じたギャップ（実際の映像）ことし、慶應大学と早稲田大学が相次いで、帰国子女など「帰国生」対象入試の廃止を発表した。早稲田大学は2025年度から一部学科を除き、原則廃止。慶應大学も2025年度から文学部、商学部、薬学部などで廃止