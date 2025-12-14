急速に発達する2つの低気圧の影響で、午後からあすにかけて北日本と北陸を中心に大荒れの天気となる見通しで、交通機関に乱れが生じる恐れがあります。北日本から北陸では、低気圧が急速に発達しながら接近すると予想されていて、この影響で北海道ではあすにかけて最大風速で28メートルの非常に強い風が吹く見通しです。また、あす午前6時までの24時間で降る雪の量は、多いところで70センチと予想されています。JR北海道はきょう、