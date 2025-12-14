和歌山電鉄貴志川線の貴志駅（和歌山県紀の川市）で１３日、２代目猫駅長などを務め、先月死んだ「ニタマ」の社葬が行われ、関係者やファンら約５００人が別れを惜しんだ。同電鉄はこの日、最後の辞令として貴志川線の「名誉特別駅長」の就任を命じ、活躍をしのんだ。（村上和史）雌のニタマは２０１５年夏、同じ三毛猫で初代猫駅長の「たま」の後任として、２代目猫駅長に就任。明るくかわいらしい姿から「社長代理」にまで〈