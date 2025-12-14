◇ノルディックスキーW杯ジャンプ男子個人第8戦（2025年12月13日ドイツ・クリンゲンタールヒルサイズ＝HS140メートル）男子個人第8戦が行われ、二階堂蓮（24＝日本ビール）が129・5メートル、133メートルの合計266・7点で4位に入った。22年北京五輪金メダルの小林陵侑（29＝チームROY）は127・5メートル、134メートルの合計265・7点で5位。ドメン・プレブツ（26＝スロベニア）が298・5点で今季初勝利から3連勝とし、通