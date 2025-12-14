成田空港の敷地内で、航空機をけん引する車両から煙が出ました。【画像】現場の様子14日午前10時半ごろ、千葉県の成田空港で「トーイングカーから煙が出ている」と警察に通報がありました。警察などによりますと、「トーイングカー」は飛行機を格納庫までけん引する車両で、何らかの原因でエンジン部分から煙が出たとみられます。当時、飛行機は乗客をおろした後で、けが人はいません。成田空港によりますと、この火事に