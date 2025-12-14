今年10月、日本代表が3対2で歴史的な初勝利を挙げたブラジル戦。この瞬間を目標にしていたのが、日本代表センターバック・谷口彰悟（34歳）だ。昨年、選手生命を脅かす大怪我を負いながら、「もう一度ワールドカップに出場する」という思いで自らを奮い立たせてきた。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、もがき続けた復活までの364日を追った。◆絶頂でのアクシデント選手生命最大の大怪我前回2022年のカタールワール