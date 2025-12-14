J3の奈良クラブは14日、元日本代表FWで川崎フロンターレのコーチを務めていた大黒将志氏(45)が来季から指揮官に就任することを発表した。大黒氏は2021年1月に現役引退を表明し、その後はガンバ大阪のアカデミーコーチに就任。24年にはFCティアモ枚方のヘッドコーチ、今年からは川崎Fのコーチを務めていた。奈良クラブの公式サイトを通じ、大黒氏は「奈良クラブで監督としてのチャレンジができることに感謝すると同時に大きな