関東1部のVONDS市原FCは13日、MF清原翔平(38)の今季限りでの現役引退を発表した。清原は札幌大、SAGAWA SHIGA FCを経て、2013年から金沢に移籍。当時JFLの金沢は翌年J3に昇格すると、清原はキャプテンとしてチームをけん引し、J3昇格初年度で優勝とJ2昇格に貢献した。16年からはJ2に降格していたセレッソ大阪に加入。その年のJ1昇格プレーオフで決勝ゴールを挙げ、再びJ1昇格の原動力となった。17年に徳島ヴォルティスに期限