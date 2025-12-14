RB大宮アルディージャは14日、DF濱田水輝(35)が今シーズン限りで現役を引退することを発表した。アメリカ出身の濱田は日本に帰国後、浦和レッズユースに入団。2009シーズンにトップ昇格を果たした。アルビレックス新潟への期限付き移籍を経て、15年からアビスパ福岡に完全移籍。その後はファジアーノ岡山、24年からは大宮に加入していた。J1リーグは52試合1得点、J2リーグは158試合10得点、J3リーグは18試合1得点を記録。Jリ