甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌によって自律神経が乱れ、様々な症状を引き起こすものです。 子供から高齢者まで様々な方が発症しますが、男性に比べて女性の患者が多いといわれます。 若い女性が甲状腺機能亢進症になってしまうと、妊娠・出産といった体の変化と薬・手術といった治療を両立させていかなくてはいけません。 また、甲状腺機能亢進症の症状は非常に気づきにくいため、相談できずに辛い症状に悩んで