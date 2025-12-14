就寝時の腰の違和感と翌朝の真っ赤な血尿をきっかけに、腎臓の下に大きな腫瘍が見つかった林さん。がん経験者でありながら、「また私!?」と驚きつつも、腎細胞がん（腎臓がん）の摘出手術に臨みました。しかし、術後に再発が判明し、免疫チェックポイント阻害剤による抗がん剤治療を開始。初期には湿疹や肝機能障害という副作用に苦しみます。入院中は孤独を感じながらも、母や友人の支えを力に、前向きに生活を送る林さんの軌跡を