12日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、1月11日（土）に行われるホームゲームを嘉麻市応援デーとして開催することをクラブ公式サイトで発表した。 田川市総合体育館で行われ、広島オイラーズとの対戦を予定しているこの試合。嘉麻市応援デーのイベントとして、嘉麻市民200名を無料で招待するほか、嘉麻市の子どもたちを招待しキッズエスコー