歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。きな粉とオリゴ糖や蜂蜜を使った簡単おやつの作り方を紹介しています。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「塊のまま食べるのがとっても美味しい」簡単「きな粉」のおやつ作り方を紹介工藤さんは動画の中で「今日はオリゴ糖でいきます」と語りながら、「黒ごまきな粉」と北海道の表示がある「オリゴ糖」など材料を紹介ししています。 作り方は非常にシンプルで、容器