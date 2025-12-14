◇カーリングミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第8日（2025年12月13日カナダ・ケロウナ）五輪出場残り2枠を争う最終予選の混合ダブルスの1次リーグが開幕し、日本の小穴桃里、青木豪組はA組の初戦で韓国に4―7で敗れた。3―3の第6エンドに3失点。中継局NHKのインタビューで青木は、「公式練習で曲がりを予測した上で入ったが、それ以上に滑っていたのと、若干曲がりが緩くなっていたことに苦戦して点を重ねられて自