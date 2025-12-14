俳優の市川実日子が出演するテレビ岩手の特番『未来へつむぐ、手しごとの旅〜市川実日子、盛岡と出逢う〜』が、19日(19:00〜 ※岩手ローカル)で放送される。市川実日子旅の舞台は、NYタイムズが紹介したことをきっかけに、いま国内外で注目を集める岩手県盛岡市。盛岡市民の台所・神子田朝市からスタートする。歴史は明治時代初期までさかのぼることができ、盛岡に暮らす人々の暮らしを支え続けてきた。その土地で暮らす人の日常を