ギフトを選ぶとき、贈る相手の趣味に合わせたギフトはもはや鉄板。鉄板の中でも、"痒いところに手が届く"相手への気遣いができるかが、大人としての格をまた一段上げてくれる。この連載では、港区OLの筆者が「大人が選ぶべき、本命ギフト」をセレクト。実際にアイテムを試し、ブランド担当者の声も交えて、本命ギフトとしてふさわしいか検証していく。今回取り上げるのは、Dreame Technology(ドリーミー・テクノロジー)から発売さ