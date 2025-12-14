名古屋市を拠点に活動する２ピースロックバンド「鈴木実貴子ズ」が１３日、東京・鶯谷のダンスホール新世紀でバンド史上最大キャパとなるワンマンライブを行った。５００人のファンを前に今年１月発売のアルバム「いばら」収録曲を中心に、代表曲「ファッキンミュージック」「かかってこいよバッドエンド」「違和感と窮屈」などアンコール１曲含め１４曲を披露した。ボーカル・ギターの鈴木実貴子（３６）は「めっちゃ人おる