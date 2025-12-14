漫才師日本一を決める「Ｍ―１グランプリ２０２２」で優勝したお笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之が１４日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。この日の生放送ではコメンテーターとして出演したモデルの藤田ニコルが第一子妊娠を生報告した。これを受けてＭＣを務める「爆笑問題」田中裕二から「井口君から今日は、にこるんの発表と同じぐらい大切なご報告があるそうなんです」と告知