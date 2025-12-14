〈「金ノコで次々に切断し、8個の包みに」28歳の銀座ホステスが高級マンションで殺され…23歳の男が犯行後にとった“異様な行動”〉から続くいまから60年近く前、28歳で銀座のクラブのマダムにのし上がった女性が金のもつれなどから男に殺され、バラバラにされて各所に捨てられた。なぜ、そんなことに？【実際の写真】「隅田川で発見」女性、男性の顔写真とともに事件を報じた当時の新聞当時の新聞記事は見出しはそのまま、本