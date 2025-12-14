川崎コーチ経験など経てステップアップ奈良クラブは12月14日、元日本代表FWである大黒将志氏が2026シーズンよりトップチームの監督に就任することを正式発表した。現在45歳の大黒氏は、現役時代はガンバ大阪を皮切りに、フランスのグルノーブルやイタリアのトリノ、さらには中国の杭州緑城など国内外のクラブでプレーした。日本代表としても活躍し、2006年ドイツW杯のメンバーにも名を連ねた実績を持つ。指導者転身後は、202