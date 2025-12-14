〈中学時代に不登校になった“引きこもり女子”→SNSでバズる「超かわいいアイドル」に大変身…ブレイク中の22歳アイドルが明かす、デビューまでの道のり〉から続くアイドルグループ「ドラマチックレコード」の新居歩美さん（22）は今年3月、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し、“大喜利が強すぎるアイドル”としてブレイクしている。そんな新居さんに大喜利が強くなったきっかけから、現在の注目への思いや